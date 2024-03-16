Общественный штаб заявил об атаках на московскую систему электронного голосования

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Москве с начала голосования кибератакам подвергается система электронного голосования, все они отражены и не повлияли на работу системы, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба, руководитель Электронного штаба Илья Массух.

"С начала голосования мы фиксируем множество кибератак на систему электронного голосования. В том числе, наблюдаются попытки нарушить ее работу при помощи ботнет-сетей. Как мы видим внутри, и как каждый может видеть в обзервере, ни одна из них не повлияла на работу электронного голосования. Все атаки отражены. Люди продолжают голосовать, все голоса поступают в блокчейн, все работает без сбоев", - сказал Массух, слова которого привели в штабе.

В целом, как отметили в Общественном штабе, второй день голосования в Москве проходит в штатном режиме.