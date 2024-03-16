Ликвидировано открытое горение на Сызранском НПЗ на площади 500 кв. м
Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на АО "Сызранский НПЗ", где в результате атаки беспилотника в субботу произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов.
"По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в 09:03 на месте пожара объявлена локализация открытого горения на площади 500 кв. м, в 13:25 объявлена ликвидация открытого горения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на МЧС региона.
По данным пресс-службы, продолжаются мероприятия по полной ликвидации пожара.
Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что утром в субботу была совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. Попытка атаковать Новокуйышевский НПЗ была пресечена. По предварительным данным, пострадавших нет.
АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" выпускает автомобильные бензины, дизельное топливо, сжиженные углеводородные газы, битумы, судовое топливо и др.
АО "Новокуйбышевский НПЗ" выпускает топливо для всех видов транспорта.