Ликвидировано открытое горение на Сызранском НПЗ на площади 500 кв. м

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на АО "Сызранский НПЗ", где в результате атаки беспилотника в субботу произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов.

"По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в 09:03 на месте пожара объявлена локализация открытого горения на площади 500 кв. м, в 13:25 объявлена ликвидация открытого горения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на МЧС региона.

По данным пресс-службы, продолжаются мероприятия по полной ликвидации пожара.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что утром в субботу была совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. Попытка атаковать Новокуйышевский НПЗ была пресечена. По предварительным данным, пострадавших нет.