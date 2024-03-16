Члены теробороны сбили беспилотник в Белгородской области

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в субботу об украинском беспилотнике, сбитом членами территориальной обороны в Шебекинском городском округе.

Как написал глава региона в своем телеграм-канале, очередной БПЛА самолетного типа был сбит в районе поселка Масловой пристани.

Ранее Минобороны РФ сообщало о нескольких украинских беспилотниках и восьми реактивных снарядах, уничтоженных силами ПВО в Белгородской области.