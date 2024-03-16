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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Зеленую жидкость вновь вылили в ящик для бюллетеней в Воронежской области

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Полиция проводит проверку по факту порчи ящика для голосования на избирательном участке в городе Борисоглебске Воронежской области, сообщает в субботу облизбирком.

"В помещении для голосования на избирательном участке № 0428 Борисоглебского городского округа избиратель в прорезь для избирательных бюллетеней в стационарном ящике для голосования вылила жидкость зеленого цвета. Прорезь стационарного ящика заклеена, ящик находятся под видеофиксацией до окончания времени голосования", - говорится в сообщении.

В настоящее время процесс голосования на избирательном участке осуществляется в штатном режиме во второй ящик.

Ранее сообщалось, что 15 марта два ящика для голосования залили зеленкой на избирательных участках в городе Борисоглебске Воронежской области. По подозрению в совершении преступлений были задержаны две женщины. В Ленинском районе Воронежа 50-летний мужчина поджег стол членов избирательной комиссии, на котором находились бюллетени, книги списков избирателей и другие документы.

Против троих подозреваемых были возбужден дела по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Воронежская область
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