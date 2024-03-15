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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

В Воронеже произошла попытка поджечь на избирательном участке стол с документами

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту попытки поджечь стол избирательной комиссии на одном из участков, сообщили в управлении СК по Воронежской области.

По версии следствия, "около 17 часов 50-летний мужчина прибыл на один из избирательных участков в Ленинском районе г. Воронежа, где используя принесенный с собой предмет одежды, совершил поджог стола членов избирательной комиссии, на котором находились бюллетени, книги списков избирателей и иные документы".

Подозреваемого задержали и доставили к следователю для допроса, следствие опрашивает очевидцев и изучает записи с камер.

Дело по факту возбуждено по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркома (ст .141 УК).

Ранее в этот день в регионе возбудили еще два дела по этой же статье по фактам порчи бюллетеней в урнах. В СК установили, что в разных районах Борисоглебска женщины вылили красящее вещество в урны.

Воронеж Борисоглебск Воронежская область СКР
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