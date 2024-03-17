Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Суды ряда белгородских муниципалитетов частично приостановили работу

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Суды на ряде территорий Белгорода и области приостанавливают рассмотрение дел на несколько дней в связи со сложной оперативной обстановкой в регионе, сообщила в воскресенье пресс-служба Белгородского областного суда.

"Судебные заседания, назначенные к рассмотрению в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Шебекинском, Яковлевском районных судах, Октябрьском и Свердловском районных судах города Белгорода, Белгородском областном суде на 18 и 19 марта 2024 года, будут отложены в связи со сложной оперативной обстановкой", - говорится в сообщении облсуда.

В РоссииСистема ПВО сбила 12 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областьюЧитать подробнее

Отмечается, что в указанные дни перечисленные суды будут рассматривать в полном объеме только дела и материалы безотлагательного характера.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о приостановке работы торговых центров и образовательных учреждений в ближайшие дни из-за сложной оперативной обстановки.

Белгород Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский вернулись к штатной работе

Аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский вернулись к штатной работе

Общая явка на выборах президента РФ вместе с ДЭГ составила 61,37%

Общая явка на выборах президента РФ вместе с ДЭГ составила 61,37%

Шойгу поставил задачу повышать защищенность объектов инфраструктуры ЧФ

Система ПВО сбила 12 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью

Ликвидировано возгорание на Сызранском НПЗ, атакованном накануне

Минобороны РФ заявило о нейтрализации 35 дронов ВСУ над восемью российскими регионами

Два дрона уничтожены в Раменском и Ступинском городских округах Подмосковья

Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву

Один человек погиб в результате атаки БПЛА на Славянский НПЗ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });