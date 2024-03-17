Суды ряда белгородских муниципалитетов частично приостановили работу

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Суды на ряде территорий Белгорода и области приостанавливают рассмотрение дел на несколько дней в связи со сложной оперативной обстановкой в регионе, сообщила в воскресенье пресс-служба Белгородского областного суда.

"Судебные заседания, назначенные к рассмотрению в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Шебекинском, Яковлевском районных судах, Октябрьском и Свердловском районных судах города Белгорода, Белгородском областном суде на 18 и 19 марта 2024 года, будут отложены в связи со сложной оперативной обстановкой", - говорится в сообщении облсуда.

Отмечается, что в указанные дни перечисленные суды будут рассматривать в полном объеме только дела и материалы безотлагательного характера.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о приостановке работы торговых центров и образовательных учреждений в ближайшие дни из-за сложной оперативной обстановки.