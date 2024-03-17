Около 280 тыс. атак на ресурсы онлайн-голосования заблокировано на выборах в РФ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Около 280 тыс. хакерских атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) было заблокировано с начала голосования на президентских выборах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"С начала голосования, это то, что касается атак на портал ДЭГ (...) было заблокировано около 280 тыс. атак на ресурсы ДЭГ. Это только на ресурсы ДЭГ", - сказала она на брифинге в комиссии в воскресенье.

Из них на портал голосования зафиксировано 215 тыс. атак, почти 65 тыс. атак - на портал наблюдения за дистанционным голосованием.

"Только за последние сутки зафиксировано 12 600 потенциально опасных воздействий высокой и средней степени критичности из сети интернет на сайт ЦИК, в том числе четыре целенаправленных DDoS-атаки общей продолжительностью 16 минут", - добавила Памфилова.

Средствами защиты все атаки были заблокированы, сообщила председатель ЦИК.

Памфилова добавила, что сайт Центризбиркома работает штатно, сбоев в его работе не зафиксировано.

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.