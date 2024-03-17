Явка на выборах президента РФ на участках превысила показатель 2018 года

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Явка избирателей на президентских выборах на участках составила 67,60% и превысила этот показатель на выборах президента РФ в 2018 году.

Как следует из данных ЦИК, очная явка избирателей по состоянию на 15:05 составила 67,60%. Этот показатель не учитывает явку избирателей, которые проголосовали на выборах дистанционно.

По итогам президентских выборов в РФ в 2018 году явка избирателей на участках составила 67,54%.

Явка может быть скорректирована с учетом ДЭГ, которого на выборах президента в 2018 году еще не было.

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.