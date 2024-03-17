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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Росгвардия обнаружила готовившуюся к обстрелу Белгорода установку РСЗО

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Росгвардия обнаружила и передала российским военным координаты установки Vampire, которая готовилась к обстрелу Белгорода.

"Спецназ Росгвардии обнаружил расчет и установку РСЗО REM-70 "Vampire" ВСУ, которая готовилась к обстрелу Белгорода из Харьковской области", - заявили в ведомстве.

Координаты РСЗО были переданы Минобороны РФ для огневого поражения.

Как сообщили в Росгвардии, "в результате удара ракетным вооружением РСЗО REM-70 "Vampire" ВСУ получила критические повреждения и выведена из строя, расчет частично уничтожен".

Харьковская область Белгород Росгвардия Vampire
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