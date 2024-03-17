Один человек погиб и 11 пострадали при атаке ВСУ Белгорода

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередной за день атаке со стороны Украины областного центра и прилегающего района.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Есть погибший. В момент обстрела города мужчина находился на парковке. От полученных ран он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. 11 человек получили ранения различной степени тяжести", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Глава региона отметил, что восемь человек находятся в городской больнице №2.

"В самом тяжелом состоянии - женщина с осколочным ранением грудной клетки. Врачи делают всё, что в их силах, чтобы спасти ей жизнь. Трём пострадавшим вся необходимая медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались", - уточнил губернатор.

В настоящее время в Белгороде различные разрушения выявлены в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, девяти частных домовладениях, на трех хозсубъектах. Также зафиксированы повреждения в 12 автомобилях.

В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в Таврово-10 выявлены повреждения в двух частных домовладениях: в одном частном домовладении поврежден электрический кабель и посечен забор, во втором - посечена кровля. В Дубовом повреждения есть в четырех частных домовладениях и одном автомобиле. В Майском повреждена кровля в двух домах и гараже. В Репном осколками посечена кровля дома.