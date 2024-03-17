В Якутии закрылись избирательные участки

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Явка на президентских выборах в нескольких районах Якутии превысила или достигла почти 90%, заявил глава республики Айсен Николаев по итогам завершившегося в регионе голосования в воскресенье.

"Наша республика показала высокую явку избирателей - уже сейчас понятно, что окончательная явка свыше 70%", - написал он в своем телеграм-канале.

Так, по его данным, максимальные результаты показали Оленекский (97,69%) и Анабарский (90,70 %), Таттинский (86,43%), Горный (84,72%), Мирнинский (77,67%) районы.

По его словам, "ни на одном из 811 избирательных участков не зафиксировано нарушений".