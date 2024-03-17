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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Выборы президента РФ на Чукотке прошли штатно

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Выборы президента РФ в Чукотском автономном округе прошли штатно, явка была высокая, на 12 участках она составила 100%, сообщил губернатор округа Владислав Кузнецов после закрытия всех участков для голосования в регионе.

"У нас все проходило штатно, активно. У нас 55 избирательных участков работали. (...) Явка была очень достойная", - сказал Кузнецов в рамках видеоконференцсвязи с членами ЦИК.

По его словам, "почти 16% от населения воспользовалось "Мобильным избирателем". "На 12 избирательных участках у нас явка составила 100% - это наши национальные удаленные села. Активно досрочно голосовали жители. У нас проголосовало более 10% от общего количества избирателей", - добавил Кузнецов.

В округе на выборах работает 194 наблюдателя.

Ранее в окружном избиркоме сообщали, что явка избирателей на Чукотке в последний день голосования к этому времени превысила 84%, что значительно выше, чем за пять часов до финала голосования на выборах президента РФ в 2018 году (67,40%). "На 15:00 в Чукотском автономном округе проголосовали 84,18% избирателей", - сообщили окружном избиркоме в воскресенье.

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

Чукотский автономный округ
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