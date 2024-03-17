Пригородные электрички отменили в Белгороде из-за оперативной обстановки

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Электрички, курсирующие в пригороде Белгорода, отменили в воскресенье, сообщил региональный Минтранс.

"В связи с оперативной обстановкой сегодня, 17 марта отменяются электропоезда 6313 "Белгород - Наумовка", отправлением в 17:35 и 6314 "Наумовка - Белгород", отправлением в 18:33", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 18 марта график движения электропоездов пока не менялся.

Ранее в воскресенье сообщалось, что суды на ряде территорий Белгорода и области приостанавливают рассмотрение дел на несколько дней в связи со сложной оперативной обстановкой в регионе.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о приостановке работы торговых центров и образовательных учреждений в ближайшие дни по той же причине.