Что произошло за день: воскресенье, 17 марта

Явка на выборах президента РФ, отражение действий ВСУ на белгородском направлении, сбитый в Домодедове беспилотник, иск ЦБ РФ к Киви банку

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Явка на выборах президента РФ в Москве превысила 66%, в Петербурге - достигла рекордного уровня в 69,87%. К 15:45 общая явка на выборах президента России, включая дистанционное электронное голосование, составляла более 70,81%. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что высокая явка избирателей связана, в том числе, с появлением нескольких форм голосования.

- Один человек погиб при атаке Белгорода со стороны Украины. В момент обстрела города мужчина находился на парковке и скончался на месте от полученных ран. Еще 11 человек получили ранения.

- Путин поручил правительству обеспечить освобождение участников СВО и их семьи от уплаты имущественного налога.

- Российские военные сообщили, что в течение суток отражали попытки ВСУ зайти на приграничную территорию на белгородском направлении. В воскресенье был сбит украинский вертолет Ми-8, летевший в сторону села Козинка в Белгородской области.

- В городском округе Домодедово была отражена атака дрона, летевшего в сторону Москвы. По данным мэра столицы Сергея Собянина, никто не пострадал.

- Банк России подал иск к Киви банку, следует из данных картотеки Арбитражного суда Москвы. Заявление подано 14 марта, подробности иска пока не раскрываются.

- Александр Овечкин сократил до 53 голов отставание от Уэйна Гретцки в НХЛ. Форвард "Вашингтона" довел до 841 число своих голов за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.