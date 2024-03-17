Почти 4,5 млн избирателей проголосовали на выборах на федеральной платформе

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Почти 4,5 млн избирателей проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента РФ на федеральной платформе, сообщил председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов.

По его данным, явка составляет 94%. "Это опять же, если мне не изменяет память, лучший результат за всю практику применения ДЭГ в России и мире",- сообщил Артамонов во время брифинга в ЦИК в воскресенье.

"В этом году на этих выборах у нас, конечно, абсолютный рекорд по числу избирателей в ДЭГ. У нас зарегистрировалось и смогло принять участие в федеральной системе ДЭГ 4 млн 767 тыс. 974 избирателя",- сообщил Артамонов.

Он подчеркнул, что голосование проходит без существенных сбоев.

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.