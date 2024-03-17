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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Путин набирает более 83% голосов на выборах президента в Тульской и Тверской областях

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Действующий президент РФ Владимир Путин набирает 83,84% голосов в Тульской области после обработки 5,81% протоколов, следует из данных Центризбиркома.

На втором месте в регионе член партии "Новые люди" Владислав Даванков (6,7%), на третьем - Николай Харитонов (КПРФ) - 4,11%. У Леонида Слуцкого (ЛДПР) - 3,19%.

В Тверской области после обработки 26,61% протоколов действующий глава государства набирает 83,28% голосов избирателей. 6,37% набирает Даванков, далее идут Харитонов (4,84%) и Слуцкий (3,53%).

Голосование на выборах президента РФ проходило в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

Центризбирком Владимир Путин Владислав Даванков Тверская область Тульская область Леонид Слуцкий Николай Харитонов
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