Путин лидирует на выборах с 87,34% голосов по итогам обработки 50% протоколов

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов по итогам обработки 50% протоколов, следует из данных ЦИК.

На втором месте - депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов с 4,11% голосов. На третьем - вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков с 4,01% голосов.

На четвертом месте, по данным ЦИК, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,11% голосов.

Голосование на выборах президента РФ проводилось в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Общая федеральная явка составила 74,22%.