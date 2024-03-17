Путин лидирует на выборах в Коми с 79,99% голосов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - После подсчета 37,1% бюллетеней на выборах в Коми кандидат в президенты Владимир Путин набирает 79,99% голосов, сообщает пресс-служба избирательной комиссии республики.

У представителя партии "Новые люди" Владислава Даванкова - 7,1% голосов, у кандидата от КПРФ Николая Харитонова - 5,43%, у лидера ЛДПР Леонида Слуцкого - 5,02%.

Явка, по предварительным данным, составила 59,91%.

На выборах в 2018 году в Коми за Путина свои голоса отдали 71,4% избирателей, тогда явка составила 60,4%.