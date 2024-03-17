Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Владимир Путин набрал более 87% в Забайкалье и свыше 86% в Приамурье

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Владимир Путин, по предварительным данным, набрал почти 86,97% после обработки 100% протоколов на президентских выборах в Амурской области и 87,71% - в Забайкалье, следует из данных на табло ЦИК.

Второе место в Амурской области у кандидата от КПРФ Николая Харитонова - 3,94%. Лидер ЛДПР Николай Слуцкий набрал 3,69%, вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков - 3,66%.

В Забайкальском крае после обработки 100% голосов второе место также за Харитоновым с 3,99% голосов, следом идет Слуцкий - 3,32%, за Даванкова проголосовало 3,26%.

Владимир Путин Забайкалье Приамурье ЦИК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин лидирует на выборах с 87,34% голосов по итогам обработки 50% протоколов

Путин лидирует на выборах с 87,34% голосов по итогам обработки 50% протоколов

Путин лидирует в Москве по итогам обработки 70,09% протоколов

Путин лидирует на выборах президента с 88% голосов по итогам обработки 24,4% протоколов

Путин лидирует на выборах президента с 88% голосов по итогам обработки 24,4% протоколов

Общая явка на выборах президента России превысила 74%

Экзит-полы ФОМ и ВЦИОМ показали лидерство Путина с рекордным результатом

Экзит-полы ФОМ и ВЦИОМ показали лидерство Путина с рекордным результатом

В России завершилось голосование на выборах президента

Что произошло за день: воскресенье, 17 марта

Явка в Петербурге достигла рекордных за всю историю выборов президента 70%

Явка в Петербурге достигла рекордных за всю историю выборов президента 70%

В Белгородской области снова объявляли о ракетной опасности

Путин поручил правительству освободить участников СВО от налога на имущество

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });