Владимир Путин набрал более 87% в Забайкалье и свыше 86% в Приамурье

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Владимир Путин, по предварительным данным, набрал почти 86,97% после обработки 100% протоколов на президентских выборах в Амурской области и 87,71% - в Забайкалье, следует из данных на табло ЦИК.

Второе место в Амурской области у кандидата от КПРФ Николая Харитонова - 3,94%. Лидер ЛДПР Николай Слуцкий набрал 3,69%, вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков - 3,66%.

В Забайкальском крае после обработки 100% голосов второе место также за Харитоновым с 3,99% голосов, следом идет Слуцкий - 3,32%, за Даванкова проголосовало 3,26%.