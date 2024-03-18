Путин набрал в Новосибирской области почти 86% голосов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - По уточненным данным, в Новосибирской области действующий президент РФ Владимир Путин набирает 85,88%, сообщила председатель облизбиркома Ольга Благо на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

"Абсолютный лидер - Путин Владимир Владимирович, за него отдано 1 млн 166 тыс 606 голосов избирателей Новосибирской области, это составляет 85,88%", - сказала она.

На втором месте с 6,4%, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), на третьем - Николай Харитонов (КПРФ) с 4,6%, на четвертом - Леонид Слуцкий (ЛДПР) с 3,6%.

В 2018 году в Новосибирской области на выборах главы государства Путин набрал 71,06%.

Итоговая явка составила 63,19%, в голосовании приняли участие 1 млн 392 тыс. 596 человек с учетом ДЭГ, в электронном голосовании приняли участие 228 тыс. 596 человек (93% от записавшихся на ДЭГ).

По словам Благо, существенных нарушений в ходе голосования не было.

"Кроме известного случая с зеленкой (попытки вылить красящее вещество на бюллетени 15 марта - ИФ), провокаций не допущено", - сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.