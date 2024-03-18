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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Путин побеждает на выборах президента с 87,34% голосов после обработки 98% протоколов

Путин побеждает на выборах президента с 87,34% голосов после обработки 98% протоколов
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,34% голосов избирателей по итогам обработки 98% протоколов, следует из данных ЦИК.

На втором месте - депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов с 4,3% голосов. На третьем - вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков с 3,8% голосов.

На четвертом месте, по данным ЦИК, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,17% голосов избирателей.

Как уточняется на сайте ЦИК, по итогам обработки более 98% протоколов, у Путина 72 млн 414 тыс. 981 голосов избирателей; у Харитонова - 3 млн 565 тыс. 510 голосов; у Даванкова - 3 млн 152 тыс. 923 и у Слуцкого - 2 млн 629 тыс. 504 голоса.

Голосование на выборах президента РФ проходило в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

Центризбирком России 18 марта подведет предварительные результаты выборов президента страны.

ЦИК РФ Владимир Путин Николай Харитонов Владислав Даванков Леонид Слуцкий
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