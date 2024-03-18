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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Путин набрал на выборах в Коми 80,49% голосов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - После подсчета всех бюллетеней на выборах в Коми кандидат в президенты России Владимир Путин набирает, по предварительным данным, 80,49% голосов, сообщает пресс-служба избирательной комиссии республики.

У представителя партии "Новые люди" Владислава Даванкова - 6,49% голосов, у кандидата от КПРФ Николая Харитонова - 5,38%, у лидера ЛДПР Леонида Слуцкого - 5,08%.

Явка, по предварительным данным, составила 58,52%.

Избирательная комиссия республики планирует подвести итоги голосования во вторник.

На выборах в 2018 году в Коми за Путина свои голоса отдали 71,4% избирателей, тогда явка на выборах составила 60,4%.

Коми Владимир Путин Владислав Даванков Леонид Слуцкий Николай Харитонов
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