Путин набирает более 87% голосов после обработки 90% бюллетеней в Рязанской области

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - После обработки 90,97% протоколов в Рязанской области действующий президент РФ Владимир Путин лидирует, набрав 87,71% голосов, сообщил региональный избирком.

На второе место поднялся Николай Харитонов (4,31%), обойдя Владислава Даванкова (3,89%). Замыкает список Леонид Слуцкий - 2,71%.

Согласно официальному сайту ЦИК РФ, по предварительным данным активнее всего приняли участие в выборах президента России избиратели из Михайловского района Рязанской области - по данным на 18 часов явка избирателей здесь составила 92,88%.

Как сообщалось, явка избирателей на выборах президента России в Рязанской области уже в 15 часов воскресенья составила 67,53%, что выше показателей Рязанской области на президентских выборах 2018 года, когда явка составила 65,14%.