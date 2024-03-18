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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

В Новосибирской области отмечены массовые хакерские атаки в дни голосования

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Информационные системы Новосибирской области работают в штатном режиме, за минувшие три дня в регионе зафиксированы массовые хакерские атаки на информационную структуру, сообщил глава Минцифры региона Сергей Цукарь на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

"За период этих трех дней мы наблюдали массовые атаки и на государственную инфраструктуру, и на федеральную систему дистанционного электронного голосования, и наш Центр общественного наблюдения также находился под атаками, но все они были отражены, каких-либо сбоев в системе не допущено", - сказал он.

Он также отметил, что одна из новосибирских IT-компаний подверглась хакерской атаке "со стороны украинцев".

"Но каких-либо последствий для государственных информационных систем Новосибирской области не допущено. Все системы функционируют в штатном режиме", - сказал министр.

Минцифры Новосибирская область
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