В период выборов президента РФ возбуждено 61 уголовное дело

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Первый замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил, что в период выборов президента возбуждено 61 уголовное дело, составлено более 150 административных протоколов.

По его словам, наибольшее число дел возбуждено по статье о заведомо ложном акте терроризма (23) и воспрепятствованию осуществления прав избирателей (21).

"Всего по состоянию на 20 часов сегодняшнего дня в органы внутренних дел страны поступило 1400 заявлений и сообщений о нарушениях и возможных преступлениях", - сказал замглавы МВД.

Горовой также отметил, что за этот период поступило 547 сообщений о ложном минировании.

Он добавил, что избиркомы в РФ справились со своими задачами, несмотря на большое количество DDoS-атак.

Выборы президента РФ в этом году проходили 15-17 марта. Общая федеральная явка на выборах президента РФ составила 74,22%, сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев. По итогам обработки 24,4% протоколов на выборах с 87,97% голосов лидирует Владимир Путин.