Федеральная платформа онлайн-голосования справилась с пиковыми нагрузками и атаками

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента РФ составила 94%, инфраструктура справилась с рекордными нагрузками и атакой на систему, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Действительно, у нас явка в этом году на федеральной платформе побила предыдущие рекорды: у нас 94%, на выборах в думу в 2021 году было 93%, а на ДЭГ в прошлом году было 90%. То есть стандартно высокий процент явки мы в этом году превысили", - сказал Шадаев в информационном центре ЦИК России.

"В целом, инфраструктура справилась. Дополнительно к росту нагрузки и к тому, что избиратели предпочитали голосовать в утренние часы, (...) атак было много. (...) Самая пиковая атака у нас была в первый день (15 марта - ИФ) с 13 до 14 часов дня. Это, наверное, был пик загрузки", - сказал он.

Как уточнил замглавы Минцифры Олег Качанов, в этот момент фиксировалось 2,5 млн запросов в секунду на сервер. В свою очередь Шадаев назвал это "тоже рекордом".

По словам Шадаева, основная нагрузка на инфраструктуру ДЭГ была в первый день трехдневного голосования - 15 марта. "За первые семь часов у нас проголосовало 10 % избирателей, на первые 12 часов - почти треть, и за первые сутки - 75% избирателей. Это показывает востребованность, ну, и понятно, как мы шли с востока на запад, - так менялись цифры", - уточнил он.

Пик нагрузки на инфраструктуру был в 09:30 по Москве 15 марта, уточнил он.

"В этот момент средние показатели нагрузки на нашу инфраструктуру были превышены в 10 раз по системе авторизации и в 15 раз по трафику на портал Госуслуг. То есть примерно 3 тыс. авторизаций в секунду было зафиксировано как раз в 9:25-9:30. В этот же период - 11 тыс. заходов на портал в секунду мы фиксировали", - сказал Шадаев.

"В целом, цифры показывают, что востребованность этих сервисов есть, что, в целом, инфраструктура с такой нагрузкой справилась, даже несмотря на то, что она не имела такого равномерного распределения, а в первые часы, особенно по Москве, мы видели серьёзный пик. Много мы получаем обратной связи, что все получилось быстро и просто. Поэтому с учетом цифр Москвы можно считать результат, в целом, удовлетворительным", - заключил Шадаев.

Выборы президента РФ в этом году проходили 15-17 марта.

В 29 регионах, кроме очного, предусмотрено дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Для голосования на федеральной платформе vybory.gov.ru нужно было заранее подать заявление на Госуслугах, москвичи голосуют на столичном портале mos.ru.