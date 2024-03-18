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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:45

Песков пояснил, что буферная зона на границе с Украиной нужна для безопасности РФ

Песков пояснил, что буферная зона на границе с Украиной нужна для безопасности РФ
Белгородская область
Фото: Николай Гынгазов/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Возможная буферная зона на границе с Украиной нужна, чтобы российская территория была вне зоны досягаемости для любых средств противника, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент (Владимир Путин - ИФ) имеет в виду, что на фоне атак - атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов - нашей территории, населенных пунктов на нашей территории, социальных объектов, жилых домов будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить", - сказал Песков журналистам.

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Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление Путина о возможном появлении "санитарной зоны" на границе с Украиной, в частности, в Харьковской области.

"Обезопасить их (территории - ИФ) можно только создав некий коридор, некую, действительно, буферную зону с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости", - пояснил Песков.

Ранее Путин, отвечая на вопрос, необходимо ли присоединение к РФ Харьковской области, чтобы обеспечить безопасность в Белгородской области, заявил, что что не исключает необходимости создания "санитарной зоны", которую будет трудно преодолеть украинским военным и иностранной технике.

Владимир Путин Дмитрий Песков Украина Белгородская область Харьковская область
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