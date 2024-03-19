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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

ФАС сообщила, что участников СВО и их родных будут приоритетно подключать к газу

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российские газораспределительные организации установили приоритет подключения к газу для некоторых категорий потребителей, сообщила во вторник пресс-служба ФАС России.

Регулятор перечисляет, что практика охватывает как независимые ГРО - "Мособлгаз", СВГК, так и все 66 дочерние компании "Газпром межрегионгаз".

"К таким категориям относятся участники специальной военной операции и члены их семей. Они смогут в приоритетном порядке подключить газ к своим домам в рамках бесплатной социальной догазификации. Также к этой категории относятся лица, которым необходима дополнительная социальная поддержка", - говорится в сообщении.

Ранее служба разработала и направила в компании рекомендации по ускоренному техприсоединению граждан к газоснабжению. Сокращены сроки направления проектов договоров и оказания комплексной услуги по техприсоединению. Сейчас компании приняли соответствующие документы и взаимодействуют с региональными органами власти для составления перечня льготных категорий граждан, пишут антимонопольщики.

ФАС напоминает, что программа догазификации регионов является бессрочной и распространяется на дома граждан и социальные объекты. В их числе - детские сады, школы, поликлиники, больницы и другие медицинские учреждения.

ФАС
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