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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Столтенберг надеется, что Грузия станет членом НАТО

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Грузия является одним из ближайших партнеров НАТО, и Североатлантический альянс полностью поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность, заявил в понедельник на брифинге в Тбилиси генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Это сотрудничество продолжается и предполагает реализацию решения Бухарестского саммита, что Грузия станет членом НАТО", - сказал генсек альянса.

"Сегодня мы беседовали с премьер-министром Ираклием Кобахидзе о путях углубления сотрудничества. Мы обсудили ряд конкретных программ, направленных на наше сближение, в частности, в сферах управления кризисами, обеспечения кибербезопасности и развития военной инженерии", - сказал Столтенберг.

В качестве примера сотрудничества НАТО с Грузией Столтенберг привел недавний визит турецкого военного фрегата в Батуми, где состоялся обмен опытом с грузинскими военными.

Он отметил, что в Грузии должны продолжиться реформы, обеспечивающие проведение свободных и справедливых выборов.

Кобахидзе заявил на совместном с генсеком НАТО брифинге, что Грузия на протяжении нескольких лет активно участвовала в операциях под эгидой Североатлантического альянса и вносила свой вклад в укреплении глобальной безопасности.

"Со своей стороны НАТО выполняла и выполняет важную роль в развитии оборонных возможностей Грузии", - сказал Кобахидзе.

Генсек НАТО Столтенберг проводит визиты в Закавказские страны. После посещения Азербайджана и Грузии он направится с визитом в Армению.

Йенс Столтенберг НАТО Грузия
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