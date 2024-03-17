Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений с Арменией

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений с Арменией.

"Недавняя встреча министров иностранных дел, а также встреча заместителей премьер-министров Азербайджана и Армении по вопросу делимитации границ показывают, что есть хорошие шансы на урегулирование. Как я уже говорил относительно недавно, сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо раньше", - сказал Алиев, выступая с заявлением для прессы после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в воскресенье в Баку.

Президент выразил надежду, что сейчас, в результате восстановления территориальной целостности Азербайджана, стороны "очень близки к прорыву". "Это станет очень серьезным геополитическим изменением на Кавказе. Это будет означать, что на Кавказе наступит мир, долгожданный мир", - добавил Алиев.

Глава государства подчеркнул, что "сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией".

"Еще раз хочу сказать, что это была наша инициатива начать мирные переговоры. На сегодняшний день мы уже провели семь раундов обмена замечаниями с армянскими коллегами по проекту мирного соглашения", - сказал азербайджанский лидер.