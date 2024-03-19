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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Около 9 тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов

Около 9 тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов
Последствия обстрела Белгорода
Фото: Павел Колядин/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Из Белгородской области вывезут 9 тысяч детей из-за продолжающихся обстрелов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сейчас планируем вывоз порядка 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. 22 марта - 1,2 тыс. детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу. Дальше Ставропольский край", - заявил Гладков на заседании президиума генсовета "Единой России" во вторник.

Он сообщил, что за неделю во время ракетных обстрелов погибли 16 мирных жителей, 98 ранены.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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