Школы ряда белгородских муниципалитетов переводят на дистант из-за обстрелов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о введении дистанционного обучения школьников и студентов, получающих среднее профессиональное образование (СПО), в приграничных и ряде других муниципалитетов региона из-за оперативной обстановки.

"В 20-километровой зоне от границы с Украиной все школы проводят третью четверть в дистанционном режиме. Дальше 20-километровой зоны в тех муниципальных образованиях, где сейчас продлены каникулы (город Белгород, Белгородский, Краснояружский, Борисовский, Волоконовский районы, Грайворонский, Шебекинский, Валуйский городские округа и два населенных пункта в Корочанском районе - Мелихово и Дальняя Игуменка), мы в течение месяца вводим дистант и до 16 февраля проведем обсуждение и получим письменное разрешение, согласие или несогласие каждого родителя по поводу формата обучения", - написал глава региона в своем телеграм-канале, говоря об итогах заседания оперативного штаба.

Он уточнил, что занятия в рамках дополнительного образования в указанных муниципалитетах будут организованы в дистанционном формате. Студенты СПО также продолжат обучение на дистанте.

Также Гладков отметил, что в одном из муниципалитетов большинство родителей проголосовали за очное обучение своих детей.

"В Яковлевском городском округе более 70% родителей высказались за очное обучение, поэтому решение приняли и в ближайшее время глава округа Олег Александрович Медведев вместе с администрацией опубликует список школ и населенных пунктов, в которых с понедельника будет возобновлено очное обучение и в каких населенных пунктах оно будет ограничено или заменено дистанционным форматом", - сообщил губернатор.

Кроме того, он добавил, что торговые центры Белгорода и Белгородского района будут работать до 20:00 до особого распоряжения.

Также, по его словам, в ночное время объявления ракетной опасности будет доводиться до населения только через push-уведомления и СМС-оповещение.

Как сообщалось, в Белгородской области в связи с оперативной обстановкой принято решение о продлении школьных каникул с 9 по 19 января в ряде муниципалитетов: Белгороде, Белгородском, Краснояружском, Борисовском, Волоконовском районах, Грайворонском, Шебекинском, Валуйском, Яковлевском городских округах и двух населенных пунктах в Корочанском районе - Мелихово и Дальней Игуменке.

Более 2 тыс. белгородских детей вывезли и разместили в загородных лагерях ряда российских регионов.

С 29 декабря территории областного центра и пригорода неоднократно подвергались атакам ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие. Также зафиксированы повреждения частных и многоквартирных домов, автомобилей.