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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

ВС РФ нанесли удары по украинским диверсантам в приграничье Курской области

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Артиллерийские подразделения группировки войск "Запад" наносят огневое поражение диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) противника в приграничных с Украиной районах Курской области, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"Выполняя задачи в составе разведывательно-ударных контуров артиллерийские расчеты накрывают командные пункты, замаскированные боевые бронированные машины украинских ДРГ, а также ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллерийскими и миномётными расчетами в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

Ведомство опубликовало снятые с беспилотника кадры поражения ДРГ противника в населённом пункте Рыжевка Сумской области Украины, а также боевую работу расчётов гаубиц Д-30 по украинским формированиям в приграничных районах Курской области.

Отмечено, что упреждающие артиллерийские удары наносятся благодаря отслеживанию операторами комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки "Запад" целей противника и попыток ротации его подразделений в приграничных с Россией районах.

Ранее сообщалось, что 16 марта в приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины российскими подразделениями нанесено комплексное огневое поражение сосредоточениям живой силы и техники противника.

Отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию РФ украинских ДРГ со стороны населённого пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области.

Минобороны России Украина Курская область
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