Матвиенко поручила к маю подготовить программу возрождения лифтовой отрасли

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила отраслевому комитету к маю подготовить программу возрождения лифтовой отрасли. Она сообщила об этом в ходе "Открытого диалога" с гендиректором "ДОМ.РФ" Виталием Мутко.

"Очень активно отреагировал вице-премьер (Марат - ИФ) Хуснуллин (...). Сказал, что поручение Совета Федерации будет выполнено. К концу апреля-в начале мая они представят дорожную карту по лифтовому хозяйству. (...) Надо восстановить все наши заводы и загрузить их максимально и заканчивать заниматься дурью с этими конкурсами. Это же не конкурс на булавки, это серьезное оборудование. Завод должен иметь устойчивый заказ на пять лет, как минимум. (...) Мы должны в мае затвердить (...) такую программу (возрождения лифтовой отрасли - ИФ)", - сказала Матвиенко.

Уточняется, что на сегодняшний день в России в многоквартирных домах эксплуатируются более 80 тысяч лифтов с истекшим сроком службы, которые подлежат обязательной замене не позднее 15 февраля 2025 года. "ДОМ.РФ" совместно с Минпромторгом и Минстроем прорабатывают системные механизмы поддержки, чтобы решить проблему замены лифтов.

В ноябре замглавы Минстроя Александр Ломакин сообщал, что дорожная карта, которая позволит закупать лифты непосредственно у производителей, может быть согласована до конца 2023 года.

"Мы вместе с Министерством промышленности (и торговли - ИФ) разработали дорожную карту, (...) которая позволит перейти на прямые закупки у производителей, которая позволит наладить систему контроля от производства до эксплуатации и до замены лифтов через какой-то определенный срок. (...) Я думаю, что до конца года она будет согласована", - сказал тогда Ломакин.

По его словам, сегодня в России уже достаточно действующих механизмов, которые позволяют проводить закупки непосредственно у производителей.

Весной 2023 года в правительстве с Госдумой и предпринимателями обсуждались вопросы оказания мер поддержки российским производителям лифтов. Минпромторг внес предложения по переходу на закупки лифтов для их замены в рамках капитального ремонта в многоквартирных домах (МКД) напрямую у производителей, а также по импортозамещению в отрасли лифтостроения. Пока закупка лифтов с целью замены в рамках региональных программ капремонта в многоквартирных домах осуществляется в соответствии с положением об отборе подрядных организаций, утвержденным постановлением правительства №615.

В начале 2024 года в Минстрое заявляли, что в замене нуждаются примерно 14% подъемников в жилых домах.

"Сегодня лифтовое хозяйство в стране - это 545 тысяч лифтов, из которых по состоянию на текущую дату подлежат замене 78,4 тысячи, это в жилом фонде. Из них 40 тысяч находятся в управлении региональных операторов капремонта и 38,4 тысячи - формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах", - заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько и добавил, что ежегодно в стране заменяют в среднем по 15 тысяч лифтов.