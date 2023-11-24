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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Минстрой ждет скорого согласования правил по закупке лифтов у производителей

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Дорожная карта, которая позволит закупать лифты непосредственно у производителей, может быть согласована до конца 2023 года, заявил первый замглавы Минстроя Александр Ломакин. Он сказал об этом на совещании "Проблемы импортозамещения и наращивание промышленного производства лифтов".

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"Мы вместе с Министерством промышленности (и торговли - ИФ) разработали дорожную карту, (...) которая позволит перейти на прямые закупки у производителей, которая позволит наладить систему контроля от производства до эксплуатации и до замены лифтов через какой-то определенный срок. (...) Я думаю, что до конца года она будет согласована", - сказал он.

По его словам, сегодня в России уже достаточно действующих механизмов, которые позволяют проводить закупки непосредственно у производителей.

"Пока этот опыт несистемный", - добавил Ломакин.

"Текущие производственные мощности отечественных предприятий составляют более 60 тысяч лифтов в год в сегменте скоростей до 2,5 м в секунду. На сегодняшний день это более чем достаточно, для того чтобы удовлетворить весь спрос в этом направлении", - отметил замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.

Он добавил, что уход иностранных компаний демонстрирует необходимость повышать компетенции в производстве отдельных узлов и собственно самих лифтов со скоростью движения более 2,5 м в секунду.

Весной 2023 года в правительстве с Госдумой и предпринимателями обсуждались вопросы оказания мер поддержки российским производителям лифтов. Минпромторг внес предложения по переходу на закупки лифтов для их замены в рамках капитального ремонта в многоквартирных домах (МКД) напрямую у производителей, а также по импортозамещению в отрасли лифтостроения. Пока закупка лифтов с целью замены в рамках региональных программ капремонта в многоквартирных домах осуществляется в соответствии с положением об отборе подрядных организаций, утвержденным постановлением правительства №615.

В июне стало известно, что регионы выделят около 11,5 млрд рублей на замену лифтового оборудования до конца года. Планируется заменить 15 тысяч лифтов.

Минпромторг Минстрой Михаил Иванов Александр Ломакин
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