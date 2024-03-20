Госдума попросила кабмин заняться вопросами ЖКХ и замены лифтов в жилых домах

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Госдума в среду проголосовала за обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о проблемах в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В обращении Дума просит премьер-министра принять меры для на решение проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, определить круг задач и назначить ответственного.

На сегодняшний день ответственность и полномочия в отрасли размыты между несколькими федеральными ведомствами, при этом отсутствует отдельное ведомство, которое централизованно могло бы отвечать за управление и работу жилищно-коммунального хозяйства в стране, указывается в документе.

Особо пристальное внимание необходимо уделить регулированию вопросов модернизации и замены лифтового парка жилищного фонда страны, поскольку государство от решения указанной проблемы отстранилось, говорится в обращении.

В свою очередь первый зампредседателя комитета по экономической политике Надежда Школкина высказалась за разработку отдельной федеральной программы по замене лифтов, "причём независимо от того, находится ли дом на спец- или на общем счете, с соответствующим финансированием из федерального бюджета".