МЧС опровергло слухи о сигналах от оказавшихся под завалом приамурских горняков

Ситуация с их спасением осложняется притоком грунтовых вод

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Спасатели сообщают об отсутствии связи с горняками в шахте рудника "Пионер" в Амурской области и опровергают слухи о сигналах из завала.

"Уже вторые сутки идут спасательные работы. Вчера появились слухи, что снизу в минуты тишины идут перестуки. Эту информацию мы не подтверждаем", - цитирует правительство Приамурья начальника ГУ МЧС России по Амурской области генерала Игоря Смирнова.

Отмечается, что в круглосуточных спасательных работах активно задействованы силы и средства рудника "Пионер", работники разбиты на бригады.

Как сообщил управляющий директор рудника Алексей Бирюков, ситуация осложняется притоком грунтовых вод, поэтому помимо спасательных работ обеспечивается безопасность горноспасателей, необходимо не допустить повторных обвалов.

"На сегодняшний момент обеспечена естественная вентиляция, очищены выработки, по которым воздух должен подаваться за счет депрессивной воронки. Установлен вентилятор внутреннего проветривания", - приводятся в сообщении слова Бирюкова.

В понедельник вечером по местному времени на месторождении "Пионер" произошло обрушение горной массы на отметке +100 в тот момент, когда в шахте находились 13 человек. Сейчас на месте обрушения работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов.

В Приамурье введен режим ЧС регионального характера. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Специалисты приступили к бурению скважины, чтобы оценить обстановку на месте завала и проложить линии связи.