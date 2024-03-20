Более 250 м планируется пробурить на месте завала на руднике "Пионер"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Специалисты начали бурить скважину, чтобы обеспечить доступ к горнякам, заблокированным в шахте "Пионер" в Амурской области, предстоит пройти более 250 м, сообщает региональное правительство.

"Запускаем буровую установку для того, чтобы попасть на нулевой уровень. Планируем пробуриться на глубину 265 метров под наклоном 49 градусов. Нам нужно попасть в транспортный уклон на нулевую отметку, в саму выработку. Мы уже проводили такой вид работ, опыт есть", - говорится в сообщении.

Буровую установку доставили из Благовещенска, необходимые детали - с Покровского рудника.

В понедельник вечером (по местному времени) на месторождении "Пионер" произошло обрушение горной массы на отметке +100, в шахте находятся 13 человек. На месте работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов.

В Приамурье введен режим ЧС регионального масштаба. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Глава Приамурья Василий Орлов сообщил о решении бурить скважину, чтобы оценить обстановку на месте завала и проложить линии связи.