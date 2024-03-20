Вторую скважину решено бурить на месте завала на руднике "Пионер" в Приамурье

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Дополнительную разведывательную скважину пробурят в шахте на руднике "Пионер" в Амурской области, где под завалами в шахте оказались люди, сообщает региональное правительство.

"Первая ведет к предполагаемому месту расположения горняков. Её начали бурить сегодня. Вторая скважина свяжет спасателей с горизонтом шахты, который расположен ближе", - говорится в сообщении.

В скважины опустят специальные камеры, которые доставлены с другим спецоборудованием в среду спецбортом МЧС из Новокузнецка.

Спасательные работы по расчистке завала продолжаются.

Работы по формированию первой скважины начались около 15:00 по местному времени (около 9:00 по Москве), скорость бурения составляет 100 метров в сутки. Специалисты рассчитывают дойти до цели за два с половиной - три дня.

Вторая буровая установка отправлена из Благовещенска в сопровождении ГИБДД и прибудет на рудник в ночь на четверг.

Кроме того, сегодня ночью специалисты планируют приступить к возведению бетонной перемычки, которая должна защитить спасателей от воды и повторного обвала. Такой тактики рекомендовали придерживаться специалисты из Кузбасса, прибывшие в Приамурье в среду. Все технические характеристики перемычки рассчитают в специализированном научно-исследовательском институте.

В регион планируют приехать пять семей горняков, всего восемь человек. Им окажут психологическую помощь.

"Встречу родственников взять на особый контроль. Проверить, где и как они разместятся, как будут добираться из Благовещенска в Зею. Это личная ответственность зампреда правительства Алексея Севостьянова и руководителя рудника", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Василия Орлова.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы на отметке +100, в шахте находятся 13 человек. На месте работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов и Кузбасса. Специалистам удалось очистить выработки, по которым должен подаваться воздух. Ситуация осложняется притоком грунтовых вод.

В Приамурье введен режим ЧС регионального характера. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.