Пашинян предупредил о возможной заморозке отношений Армении с ОДКБ и де-юре

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Армения де-факто заморозила отношения с ОДКБ, заморозит и де-юре, если проблемы по вопросу ее деятельности не будут решены, заявил в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы полноценные и полноправные члены ОДКБ. Мы не наблюдатели, не гости, и если по каким-то причинам в Организации наш голос не слышен... Вы знаете, ОДКБ вместо того, чтобы выполнить свои обязательства по отношению к Армении в сфере безопасности, напротив, создает проблемы в сфере безопасности для Армении", - сказал он.

По его словам, такая позиция является угрозой для национальной безопасности Армении.

"ОДКБ вопреки своим обязательствам по обеспечению соответствующей позиции по вопросу безопасности Армении делает обратное. Сейчас мы де-факто заморозили (членство в ОДКБ), и если этот процесс продолжится, заморозим и де-юре. А что нам делать?", - задался вопросом он.

По его словам, Армения ожидает от ОДКБ ответа на вопрос о зоне ответственности Организации в республике.

"Этот вопрос возник после событий мая 2021 года, ноября 2021 года, сентября 2022 года (эскалация на армяно-азербайджанской границе - ИФ). Возник в контексте, когда ОДКБ направила в Армению миссию, которая должна была дать оценку. По сути, наши партнеры по ОДКБ отказались дать оценку сложившейся ситуации", - сказал Пашинян.

Он отметил, что заявление о заморозке отношений с ОДКБ означает, что республика уже более года не имеет своего постпреда в Организации, не участвует в мероприятиях на высоком и высшем уровнях, однако не ставит вето на принимаемые решения.

"Мы не участвуем в мероприятиях, поскольку не имеем ответа, почему должны участвовать", - подчеркнул премьер.

При этом Пашинян заявил: "мы знаем ответ на вопрос, где зона ответственности ОДКБ, мы предлагаем подписаться под этим ответом, и надо это сделать консенсусом".

"Мы четко знаем наши границы де-юре с точностью до миллиметра. ЕС признает границы Армении. Россия также признает границы Армении в соответствии с трехсторонним заявлением октября 2022 года, под которым поставлена подпись президента России. После этого на саммите ОДКБ в Ереване мы предложили перенести все это в качестве зоны ответственности Организации, но этого не произошло", - сказал премьер-министр.

Он 23 февраля заявил телеканалу France 24, что его страна фактически заморозила свое участие в ОДКБ после того, как в 2021 и 2022 году "реакция ОДКБ не соответствовала реальности в отношении Армении". В Кремле после этого заявили, что выяснят в деталях позицию Еревана, но отметили, что устав ОДКБ не предусматривает статуса "замороженное членство".