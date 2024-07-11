Минстрой создаст цифровой реестр сведений по лифтам

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Минстрой намерен подготовить цифровой реестр сведений в области лифтового хозяйства, заявил замглавы ведомства Константин Михайлик.

"По лифтовому хозяйству (...) мы не понимаем, что у нас сегодня на руках есть, то есть мы до конца не понимаем изношенность лифтов какая у нас (...), сколько у нас производства по лифтам, как это контролируется. (...) Наша задача, которую мы перед собой поставили, это сформировать тот самый реестр сведений, который будет освещать эти вопросы", - сказал он.

Также реестр повысит прозрачность отрасли лифтового хозяйства для пользователей, производителей, контролирующих органов и других участников рынка.

Замминистра добавил, что без такой первичной информации сложно работать в области цифровизации.

Сейчас Минстрой рассматривает варианты платформ, на базе которой создадут этот реестр. По словам Михайлика, это должна быть платформа модульного типа.

Ранее стало известно, что Минстрой обдумывает создание официальных дилерских центров для отечественных заводов, изготавливающих лифты.

В феврале замглавы Минстроя Алексей Ересько сообщал, что лифтовое хозяйство в стране - это 545 тысяч подъемников, из которых по состоянию на текущую дату подлежат замене 78,4 тысячи (в жилом фонде). "Из них 40 тысяч находятся в управлении региональных операторов капремонта и 38,4 тыс. - формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах", - говорил замминистра. По его словам, ежегодно в стране заменяют в среднем по 15 тысяч лифтов.