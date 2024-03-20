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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Минэнерго оценило потенциал догазификации жилья в СНТ примерно в 1,5 млн домов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ выработало основные критерии догазификации жилых домов в садовых товариществах (СНТ), приводит пресс-служба правительства РФ слова вице-премьера Александра Новака в ходе заседания штаба по газификации.

Минэнерго совместно с ФАС предлагают подведение сетей газоснабжения как до границ земельных участков общего пользования садовых товариществ, так и до границ садовых земельных участков, на которых расположены домовладения, без взимания средств с заявителей, при этом под догазификацию в СНТ попадут земельные участки и жилые дома, в обязательном порядке зарегистрированные и оформленные в собственность.

По оценке Минэнерго, потенциал догазификации жилья в СНТ – порядка 1,5 млн домов, говорится в пресс-релизе.

"На середину марта уже подано более 1,6 млн заявок на догазификацию, заключено 1,19 млн договоров, подключено к газу более 534 тыс. домовладений. При этом техническая возможность подключения к газу есть почти у 1,2 млн домов, а до конца года должна появиться у 1,5 млн домовладений", - отметил Новак.

Минэнерго совместно с властями регионов поручено провести работу по инвентаризации СНТ, расположенных в границах населенных пунктов, газифицированных сетевым природным газом. Властям субъектов и муниципальным образованиям необходимо организовывать встречи с главами садовых товариществ, начать сбор заявок на догазификацию в целях формирования планов-графиков догазификации. Вице-премьер обратил внимание на необходимость соблюдения сроков подключения к сетевому газу.

Минэнерго
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