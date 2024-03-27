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ФАС считает тарифный пилот в Подмосковье полезным для догазификации СНТ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Пилотный проект регулирования тарифов на услуги транспортировки газа по газораспределительным сетям, который планируется реализовать в Московской области, может быть актуален в том числе для подключения абонентов садовых товариществ, которые теперь также включаются в программу догазификации, прокомментировали журналистам в пресс-службе ФАС.

Как сообщалось, Федеральная антимонопольная служба предлагает реализовать в Подмосковье пилотный проект регулирования тарифов на услуги транспортировки газа по газораспределительным сетям. Подготовленный антимонопольной службой проект постановления правительства РФ размещен на Федеральном портале проектов нормативный правовых актов.

Пилот предполагается реализовать в 2024-2028 годах. Участники - ФАС, власти области и региональный оператор газификации АО "Мособлгаз".

"Реализация пилотного проекта предусматривает с 2024 года плановый рост тарифов на услуги по транспортировке газа исходя из региональной программы консолидации газораспределительных сетей, принадлежащих третьим лицам (основным абонентам), а также имеющих признаки бесхозяйного недвижимого имущества", - отмечается в проекте документа.

"Основным абонентом" называется частный владелец сетей газораспределения, построивший их за счет собственных средств. Доступ к сетям "основного абонента" осложняет процесс дальнейшей газификации населенных пунктов, где находятся такие сети.

По данным ФАС, в настоящее время в Московской области насчитывается 7345 км бесхозных газовых сетей. Их передача специальным организациям необходима для дальнейшей эксплуатации и повышения уровня безопасности газораспределительных сетей. Однако затраты на обслуживание полученных сетей не предусмотрены в тарифе организации. В качестве определения эффективности предлагаемой модели тарифного регулирования транспортировки газа ФАС России совместно с региональными органами власти Московской области проведет пилотный проект. Планируемый срок его проведения до 30 июня 2026 года.

Через два года - не позднее середины 2026 года - в правительство будет направлен доклад о результатах реализации пилотного проекта с оценкой целесообразности его распространения на территории РФ.

"Пилотный проект направлен на плавное распределение тарифной нагрузки на потребителей услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям в соответствии с ограничениями предельных индексов платы граждан, а также повысить надежность сетей и обеспечить беспрепятственный к ним доступ. Он направлен на совершенствование процесса газификации потребителей. Этот процесс особенно важен с учетом включения в программу догазификации садовых товариществ. Документ о включении СНТ в программу уже разработан ведомством", - отметили в федеральной службе.

Как сообщалось, в феврале в ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поручил распространить программу бесплатной догазификации на СНТ в составе газифицированных населенных пунктов. Нынешние условия программы социальной газификации (догазификации, бесплатного подведения газа к домам граждан в газифицированных населенных пунктах) предусматривали прокладку сетей газораспределения до границ территории СНТ, а внутри товариществ их участники должны сами проводить сети до своих участков.

ФАС Подмосковье СНТ
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