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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Кремль предупредил Запад о непоправимых последствиях отправки войск на Украину

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Направление каких-либо воинских контингентов на Украину чревато очень негативными последствиями, вплоть до непоправимых, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы уже неоднократно говорили, что направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными и вплоть до непоправимых, последствиями", - ответил он на просьбу прокомментировать информацию депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, который со ссылкой на "французских коллег" ранее заявил о возможной "миссии" европейских военных на границе с Белоруссией с целью высвобождения оттуда подразделений ВСУ.

"Здесь надо все-таки получить точную информацию. Пока, насколько я понимаю, ничего точного на этот счет нет", - отметил Песков.

ВСУ Дмитрий Песков Запад Украина Алексей Гончаренко
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