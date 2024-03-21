Кремль предупредил Запад о непоправимых последствиях отправки войск на Украину

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Направление каких-либо воинских контингентов на Украину чревато очень негативными последствиями, вплоть до непоправимых, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы уже неоднократно говорили, что направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными и вплоть до непоправимых, последствиями", - ответил он на просьбу прокомментировать информацию депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, который со ссылкой на "французских коллег" ранее заявил о возможной "миссии" европейских военных на границе с Белоруссией с целью высвобождения оттуда подразделений ВСУ.

"Здесь надо все-таки получить точную информацию. Пока, насколько я понимаю, ничего точного на этот счет нет", - отметил Песков.