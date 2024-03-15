Песков видит в словах Макрона желание Парижа сильнее вовлечься в конфликт на Украине

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Судя по заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия - противник его страны, Париж не прочь повысить степень своей вовлеченности в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, безусловно, мы читаем заявления господина Макрона. То, что Россия - противник для Франции, да, это очевидно. Собственно потому, что Франция уже втянута в войну на Украине, она косвенно принимает участие в этой войне. Но и, судя по заявлению господина президента, не прочь повысить степень своей вовлеченности", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова Макрона о том, что Россия является противником Франции.

Макрон накануне в интервью французским телеканалам заявил, что Россия в настоящее время является соперником Франции.

Макрон подчеркнул, что "мы не ведем войну против России". В то же время, он предупредил, что "мы будем готовы ответить в случае эскалации со стороны России".

Президент Франции предположил, что в случае успеха операции РФ на Украине "жизнь французов изменится, в Европе больше не будет безопасности".

Макрон пока не считает, что сейчас ситуация на Украине требует направления туда французских войск, но не исключает такого решения. "Мы не уверены, что сделаем это. Мы в настоящее время не в той ситуации, но не исключаем сейчас такой вариант", - заявил Макрон.

"Я признаю, что допускаю такую возможность", - продолжил президент.