В Белом доме заявили, что не намерены направлять военных США на Украину

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Администрация США не поменяла свою позицию и по-прежнему не намерена отправлять американский воинский контингент на Украину, сообщил в понедельник советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Я не могу комментировать слова президента Франции Макрона. Он сам выражает свое мнение публично. (...) Мы же ясно донесли свою позицию о том, что мы не намерены отправлять военных США на Украину", - сказал Салливан на брифинге, отвечая на вопрос о недавних заявлениях Макрона.

Президент Франции Эммануэль Макрон после организованной Парижем 26 февраля международной конференции по оказанию помощи Украине заявил: "На данный момент консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать".

Эти слова вызвали негативную реакцию и недоумение во французском обществе. Инициативу Макрона отвергли многие страны-союзницы Франции, включая США. В Брюсселе сообщили, что на уровне ЕС данный вопрос не обсуждается. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов по отправке боевых подразделений на Украину. В ООН в связи с высказыванием Макрона призвали мировых политиков избегать риторики, которая может спровоцировать ухудшение ситуации вокруг Украины.

Президент США Джо Байден ранее в марте в ходе обращения к Конгрессу заявил, что не планирует отправку сил на Украину.