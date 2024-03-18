Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

В Белом доме заявили, что не намерены направлять военных США на Украину

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Администрация США не поменяла свою позицию и по-прежнему не намерена отправлять американский воинский контингент на Украину, сообщил в понедельник советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Я не могу комментировать слова президента Франции Макрона. Он сам выражает свое мнение публично. (...) Мы же ясно донесли свою позицию о том, что мы не намерены отправлять военных США на Украину", - сказал Салливан на брифинге, отвечая на вопрос о недавних заявлениях Макрона.

Президент Франции Эммануэль Макрон после организованной Парижем 26 февраля международной конференции по оказанию помощи Украине заявил: "На данный момент консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать".

Эти слова вызвали негативную реакцию и недоумение во французском обществе. Инициативу Макрона отвергли многие страны-союзницы Франции, включая США. В Брюсселе сообщили, что на уровне ЕС данный вопрос не обсуждается. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов по отправке боевых подразделений на Украину. В ООН в связи с высказыванием Макрона призвали мировых политиков избегать риторики, которая может спровоцировать ухудшение ситуации вокруг Украины.

Президент США Джо Байден ранее в марте в ходе обращения к Конгрессу заявил, что не планирует отправку сил на Украину.

Джейк Салливан США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Главы МИД стран ЕС согласовали санкции в связи со смертью Навального

Что произошло за день: понедельник, 18 марта

Польша и Германия к июлю сформируют силы быстрого реагирования в ЕС

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Глава Евросовета призвал перейти в режим "военной экономики"

Глава Евросовета призвал перейти в режим "военной экономики"

США увеличили добычу и экспорт нефти в 2023 году до рекордных максимумов

Gasunie придется заплатить 275,422 млн евро за попытки судиться с "Газпромом" не в РФ

Gasunie придется заплатить 275,422 млн евро за попытки судиться с "Газпромом" не в РФ

Санкция суда РФ для Uniper за тяжбу с "Газпромом" в Стокгольме составляет 14,3 млрд евро

Президент Молдавии объявила о планах референдума по интеграции в ЕС в октябре

Президент Молдавии объявила о планах референдума по интеграции в ЕС в октябре

Что случилось этой ночью: понедельник, 18 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });