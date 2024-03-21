Отбой ракетной опасности объявлен в белгородском Грайвороне и округе

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщило об отмене ракетной опасности в городе Грайвороне и Грайворонском городском округе в четверг.

Ранее в Грайвороне и округе была объявлена угроза ракетной опасности.

В последнее время территория Грайворонского горокруга, Белгорода, Белгородского района и ряда других муниципалитетов находятся под постоянными атаками со стороны Украины. Есть погибшие и пострадавшие. Многие жители эвакуированы из мест проживания.