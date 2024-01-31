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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Глава Минсельхоза назвал стабильным обеспечение аграриев топливом перед посевной

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Ситуация с обеспечением агропромышленного комплекса топливом перед началом весенних полевых работ стабильная, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Всероссийском агрономическом совещании.

"Вы помните, что в разгар осенних полевых работ 2023 года мы столкнулись с проблемами в части доступности топлива. Правительством был оперативно принят ряд решений, которые позволили остановить рост цен и завершить уборочную. Сейчас ситуация стабильная", - сказал он.

По его словам, сейчас Минсельхоз вместе с Минэнерго и профильными компаниями согласовывает объемы топлива на 2024 год.

Патрушев также сообщил, что вместе с "Газпромом" Минсельхоз расширяет практику использования газа в качестве энергоносителя в АПК. В прошлом году было заключено соглашение.

"В соответствии с ним производители расширяют номенклатуру техники, которая может использовать газомоторное топливо. Для стимулирования спроса уже предусмотрены льготный лизинг и льготное кредитование. Думаем над дальнейшим усилением поддержки этого направления", - сказал он.

Газпром Минсельхоз Дмитрий Патрушев Минэнерго АПК
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