Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Более 60% россиян выступают за отмену ЕГЭ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян (63%) заявляют о своем отрицательном отношении к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и выступают за его отмену, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

В РоссииВозможность пересдать ЕГЭ в год сдачи может появиться уже в июне 2024 годаВозможность пересдать ЕГЭ в год сдачи может появиться уже в июне 2024 годаЧитать подробнее

Результаты исследования, опубликованные в воскресенье на портале, показывают, что противников ЕГЭ больше всего среди сограждан в возрасте от 45 лет (73%).

Согласно опросу, положительно о ЕГЭ высказывается почти каждый шестой россиянин (17%), среди сограждан в возрасте до 34 лет - почти каждый четвертый (23%).

По данным SuperJob.ru, каждый пятый участник опроса (20%) сообщил, что проблема ЕГЭ ему не интересна.

Опрос был проведен с 27 февраля по 6 марта 2024 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 373 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

ЕГЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ракетная опасность отменена в Курске

Женщина погибла при попадании снаряда в жилой дом в курском селе

Ракетная опасность объявлена в Курской области

Что произошло за день: суббота, 9 марта

Роспотребнадзор готов противостоять новым инфекциям на фоне разговоров о "болезни Х"

Роспотребнадзор готов противостоять новым инфекциям на фоне разговоров о "болезни Х"

Военные РФ сбили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью

Российские военные сбили еще один украинский БПЛА над Белгородской областью

Восемь белгородских муниципалитетов подверглись атакам ВСУ за сутки

В России появятся еще три особые экономические зоны

Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 47 дронов в четырех регионах РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });