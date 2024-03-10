Более 60% россиян выступают за отмену ЕГЭ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян (63%) заявляют о своем отрицательном отношении к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и выступают за его отмену, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в воскресенье на портале, показывают, что противников ЕГЭ больше всего среди сограждан в возрасте от 45 лет (73%).

Согласно опросу, положительно о ЕГЭ высказывается почти каждый шестой россиянин (17%), среди сограждан в возрасте до 34 лет - почти каждый четвертый (23%).

По данным SuperJob.ru, каждый пятый участник опроса (20%) сообщил, что проблема ЕГЭ ему не интересна.

Опрос был проведен с 27 февраля по 6 марта 2024 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 373 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.