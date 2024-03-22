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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Отключилась основная линия электроснабжения Запорожской АЭС

Питание осуществляется по резервной линии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Основная линия электроснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС) отключилась в пятницу, сообщили представители станции.

"В 6.10 на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия 750 кВ "Днепровская", - сказано в телеграм-канале станции.

Снабжение станции электричеством обеспечено за счет резервной линии 330 кВ "Феросплавная". Отмечается, что угроз нарушений пределов безопасности нет. О причинах отключения не сообщается.

"Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений", - добавили на ЗАЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Один энергоблок находится в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции, остальные - в холодном режиме.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС ЗАЭС
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